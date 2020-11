In Chemnitz werden am Sonnabend die Carl von Carlowitz-Nachhaltigkeitspreise vergeben. Die Preisverleihung wird coronabedingt aus dem neugebauten Carlowitz Congress Center online übertragen, wie die Sächsische Carlowitz-Gesellschaft mitteilte. Die Laudatoren und Preisträger würden teils live zugeschaltet, etwa aus London, Brüssel, Rom und Tutzing.

In diesem Jahr soll der Preis unter anderem an die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und den Rockmusiker Peter Maffay gehen. Auch der ehemalige italienische Umweltminister Ronchi und die britische Affenforscherin Goodall werden ausgezeichnet. Der Preis wird von der Sächsischen Carlowitz-Gesellschaft verliehen und geht an Persönlichkeiten, die sich um die "Zukunft der Erde und der Gesellschaft verdient gemacht haben".