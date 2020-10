Beim 25. Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival "Schlingel" sind am Sonnabend in Chemnitz die Hauptpreise vergeben worden. Aufgrund der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen wurde die Preisverleihung fast komplett ins Internet verlegt.

Während des Festivals wurden in der zurückliegenden Woche rund 260 Kinder- und Jugendfilme aus aller Welt in Chemnitz und Zwickau präsentiert. Darunter waren mehrere Uraufführungen und Filme, die erstmals in Deutschland gezeigt wurden. "Wir sind sehr sehr zufrieden. Das ist für uns gar nicht so absehbar gewesen, dass es wirklich möglich ist, so viele Kinder und Jugendliche begrüßen zu können", sagt Festivalleiter Michael Harbauer.