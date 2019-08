Der MDR zeigt am Donnerstagabend in Chemnitz eine Vorabpremiere der Dokumentation "Chemnitz - Ein Jahr danach". Der Film geht der Frage nach, wie sich das Leben für die Menschen in der Stadt nach den umstrittenen Vorfällen und der Medienberichterstattung Ende August 2018 verändert hat. Dazu lässt er Menschen aus verschiedensten Lebenswelten zu Wort kommen und zeigt ihren Alltag. Die Preview wird um 19:00 Uhr im Cinestar Chemnitz in der Galerie Roter Turm aufgeführt.