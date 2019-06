Der Fahrgastverband Pro Bahn hat einen stabilen Verkehr auf der Regionalexpress-Linie RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz gefordert. Am Wochenende räumte der Betreiber Mitteldeutsche Regiobahn ein, dass jeder dritte Zug zwischen den beiden Städten derzeit ausfalle. Als Grund wurden kaputte Loks genannt.

Diesen Zustand hält der Fahrgastverband Pro Bahn eigenen Angaben zufolge für "untragbar". Seit der Betriebsübernahme der Strecke durch die Mitteldeutsche Regiobahn vor dreieinhalb Jahren ist die Verbindung immer wieder von massiven Ausfällen betroffen. In der Kritik stehen ferner die nur mäßig modernisierten Waggons aus Beständen der DDR-Reichsbahn. Ronny Hausdorf, Vorsitzender des PRO-BAHN-Landesverbands Mitteldeutschland, sagte: "Der RE 6 dient auch als Zubringer für Fernverkehrszüge, die ab Leipzig verkehren. Der aktuelle Zustand dieser Linie ist ein unglaubliches Armutszeugnis für den Öffentlichen Verkehr in Sachsen."

Der Fahrgastverband sieht insbesondere den Verkehrsverbund Mittelsachsen als Besteller sowie den Verkehrskonzern Transdev als Betreiber der Mitteldeutschen Regiobahn in der Pflicht. Bisherige Bekundungen zur Verbesserung der Situation hätten keinen Erfolg gebracht. "Vielleicht kommt man zu dem Schluss, dass eine Neuausschreibung mit anderen Fahrzeugreserven und neueren Fahrzeugen unabdingbar ist", so Hausdorf. "Die Fahrgäste wurden schon genug enttäuscht, zuletzt mit den leeren Versprechen, moderneres Wagenmaterial zur Verfügung zu stellen." Ob und wann neue Waggons kommen, ist derzeit unklar.



Mit Blick auf die Pläne zur Elektrifizierung der Stecke bis frühestens 2028 stelle sich die Frage, ob der aktuelle Zustand weitere fast zehn Jahre anhalten soll, so die Interessenvertretung der Eisenbahnkunden.