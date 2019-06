Alte Reichsbahn-Waggons und kaputte Siemens-Loks: Reisende und Pendler auf der Bahnlinie Chemnitz - Leipzig sind seit Jahren hart im Nehmen. Aktuell fällt jeder dritte Zug aus, weil die Mitteldeutsche Regiobahn nicht genug Reserveloks bereithält. Der Fahrgastverband Pro Bahn bezeichnet den "aktuellen Zustand dieser Linie" als "ein unglaubliches Armutszeugnis für den Öffentlichen Verkehr in Sachsen".

Freitag sollen alle Loks wieder fit sein

Der Verkehrskonzern Transdev als Betreiber der Mitteldeutschen Regiobahn und damit auch des RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig gelobt auf Anfrage von MDR SACHSEN Besserung. "Wir gehen davon aus, dass die Loks mit Betriebsbeginn am Freitag wieder eingesetzt werden können", erklärte die Pressestelle des Unternehmens. Am Donnerstag will sich der Konzern mit Triebwagen behelfen. Ersatzbusse seien kurzfristig nicht aufzutreiben, weil die Deutsche Bahn an vielen Stellen baut und deshalb schon viele Busse im Bahnersatzverkehr unterwegs seien.

Zwei Loks gleichzeitig defekt

Die Probleme mit den Loks seien unerwartet aufgetreten und auch noch an zwei Loks gleichzeitig, so Transdev. Der Hersteller Siemens sei in die Fehlersuche einbezogen. Warum die Unternehmensgruppe Transdev als eines der größten Bahn- und Busunternehmen in Deutschland keine Reserven vorhält, erklärte die Pressestelle nicht.

Unsere vier Lokomotiven müssen in einem fest vorgeschriebenen Turnus gewartet werden (sog. Frist-Arbeiten). Für den Regelbetrieb benötigen wir drei Lokomotiven, d.h. eine dient als Reserve, unter anderem um die Fristzeiten abzudecken. Ein Bauteil, welches normalerweise nur alle acht Jahre im Rahmen von Revisionen getauscht wird, hat bei zwei Lokomotiven nach einer Einsatzzeit von weniger als zwölf Monaten einen Defekt aufgewiesen. Die Firma Siemens untersucht hier mit Hochdruck die Ursachen. Ein Ersatzteil war auf Lager und konnte direkt verbaut werden. Die Lieferzeit für das zweite Ersatzteil führte zu einer Verzögerung der Reparatur und der Überschneidung mit der notwendigen Frist einer weiteren Lok. Pressestelle Transdev

Man könne "die Kritik des Fahrgastverbandes Pro Bahn ... nicht vollständig teilen", so Transdev. Zugleich räumt die Pressestelle ein, die Pünktlichkeits- und Ausfallquote entspreche "noch nicht unserem Qualitätsanspruch". Zugleich verweist Transdev für 2018 auf der Linie Leipzig – Chemnitz auf eine durchschnittliche Pünktlichkeit von knapp 90 Prozent und Zugausfälle im Vergleich zur Gesamtleistung von knapp vier Prozent pro Monat. "Die Pünktlichkeit konnten wir in 2019 deutlich auf durchschnittlich ca. 93 Prozent verbessern. Die Zugausfälle lagen in den ersten Monaten bei knapp vier Prozent", so der Verkehrskonzern. Man sei aber nur an der Hälfte der Zugausfälle selbst schuld. Die andere Hälfte der Züge sei wegen Bauarbeiten oder Streckensperrungen durch Bundespolizei-Einsätze verursacht worden.

VMS verärgert über Transdev