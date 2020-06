Die Stadt Chemnitz, der Betriebsrat der Kaufhof-Filiale und die Gewerkschaft Verdi wollen gemeinsam für die Rettung des Warenhauses in der Stadt kämpfen. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch auf dem Neumarkt - direkt vor der Chemnitzer Kaufhof-Filiale - bekräftigte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig den politischen Willen zum Erhalt des Kaufhauses in der Stadt.

Bereits am Montag hatte sich die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig mit Vertretern des Kafhof-Betreibsrates und Gewerkschaftern getroffen. Sie veröffentlichten im Anschluss eine gemeinsame Erklärung: "Die Entscheidung zur Schließung der Galeria Karstadt Kaufhof in Chemnitz ist für uns nicht nachvollziehbar. Sie ist intransparent und es gibt viele gute Argumente, warum der Chemnitzer Standort stark und zukunftsfähig ist. Deshalb werden wir gemeinsam für den Erhalt kämpfen." Das Haus habe ein Einzugsgebiet von rund einer halben Million Menschen aus Chemnitz und der Region. Zudem gäbe es eine Regionalbahnanbindung direkt am Eingang des Kaufhauses. Abschließend heißt es in der Erklärung: "Gemeinsam werden wir diese Entscheidung nicht einfach so hinnehmen und gemeinsam mit der sächsischen Landesregierung alles tun, um den Standort zu erhalten."