Es ist einfach nur überwältigend, was hier in Chemnitz passiert. Das gibt uns natürlich Hoffnung und Mut, weiterzukämpfen. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach den bisherigen Plänen 62 der 172 Filialen in Deutschland schließen, darunter auch das Warenhaus in Chemnitz. Grund sind strukturelle Probleme der Warenhäuser und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. In Chemnitz sind durch die Filialschließung 120 Arbeitsplätze betroffen.