Sechs Männer und eine Frau müssen sich seit Freitag am Landgericht Chemnitz wegen Betrugs verantworten. Sie sollen in den Jahren 2019 und 2020 im Raum Rochlitz/Mittweida Postkisten geöffnet und daraus Briefe mit Rechnungen entnommen haben. Bei diesen sollen sie die Bankverbindungen so verändert haben, dass die Kunden ihre Rechnungsbeträge an die Angeklagten überwiesen. 190.000 Euro sollen sie auf diese Weise ergaunert haben. Ein Urteil soll voraussichtlich am 8. März gefällt werden.