Am Amtsgericht Chemnitz beginnt am Montagvormittag der Prozess gegen sechs mutmaßliche Mitläufer der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz". Die 24 bis 34 Jahre alten Männer aus dem Raum Chemnitz sollen im September 2018 auf der Schloßteichinsel in Chemnitz Parkbesucher bedroht und verletzt haben. Gerichtssprecherin Birgit Feuring sagte MDR SACHSEN, den Angeklagten werde Landfriedensbruch im besonders schweren Fall vorgeworfen, da sie mit Bierflaschen und Quarzhandschuhen bewaffnet gewesen sein sollen.

Das erweiterte Schöffengericht hat bislang elf Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess sei umfangreich, so Feuring, wegen der Zahl der Angeklagten, aber auch wegen des umfangreichen Beweismaterials. So gebe es Video- und Bildaufnahmen von der Tat, zudem treten Zeugen und Nebenkläger im Verfahren auf.

In einem anderen Prozess am Oberlandesgericht Dresden sind die Haupttäter bereits vor zwei Monaten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die acht Angeklagten Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" waren. Drei der Männer kamen unter Auflagen frei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat Revision eingelegt.



Die Gruppierung von Neonazis war im September 2018 entstanden und hatte nach Auffassung der Anklage einen Umsturz in Deutschland geplant. Zuvor hatte im August 2018 der gewaltsame Tod des Deutsch-Kubaners Daniel H. für Unruhen in der Stadt Chemnitz gesorgt.