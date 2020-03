Revolution Chemnitz Die Gruppe "Revolution Chemnitz" soll sich in einem Chat am 10. September 2018 zusammengeschlossen und zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2018 in Berlin einen "Systemwechsel" sowie Angriffe auf Flüchtlinge, Andersdenkende und Repräsentanten des Staates geplant haben. Dafür hat sie sich laut Anklage auch um Waffen bemüht. Die Gruppe flog jedoch nach einem "Probelauf" am 14. September in Chemnitz auf.