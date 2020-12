Rund sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod einer fünffachen Mutter in Freiberg hat das Landgericht Chemnitz am Montag ihren Ehemann zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Große Strafkammer sprach den 39-Jährigen am Montag des Totschlags schuldig. Seine Version, dass seine Frau selbst auf sich eingestochen habe, sei im Prozess durch zahlreiche Zeugen widerlegt worden, sagte Staatsanwalt Butzkies am Chemnitzer Landgericht. Der einstige Polizist hatte im Prozess bis zuletzt behauptet, seine Frau habe psychische Probleme gehabt und sich selbst verletzt. Auch das Verletzungsbild und das Gutachten der Rechtsmedizin seien nicht mit der Aussage des 39-Jährigen stimmig, so der Staatsanwalt.