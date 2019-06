Zwei Radfahrer nach Stürzen verstorben in Chemnitz

In Chemnitz sind am Sonnabend zwei Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei fanden am Morgen Passanten im Stadtpark nahe der Scheffelstraße einen gestürzten Radfahrer auf dem Geh- und Radweg. Der 78-Jährige lag leblos am Boden und musste durch Ersthelfer sowie hinzugerufene Rettungskräfte wiederbelebt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt war.

Am Sonnabendnachmittag sind Rettungsdienst und Polizei in den Ortsteil Borna-Heinersdorf gerufen worden. Auf dem Chemnitztalradweg an der Autobahnunterführung lag ebenfalls ein gestürzter Radfahrer. Der 38 Jahre alte Mann hatte schwere Verletzungen, an denen er kurz darauf im Krankenhaus starb. Laut Polizei weisen Zeugenaussagen auf mögliche gesundheitliche Probleme als Unfallursache hin.