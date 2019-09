In Chemnitz ist bei einem Raubüberfall ein Mann schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend an einer Bushaltestelle im Stadtzentrum unweit vom Park der Opfer des Faschismus. Wie die Polizei dazu am Freitag mitteilte, hatte dort ein 52-Jähriger einen unbekannten Mann zur Rede gestellt, der zuvor in einem Wohnhaus Schuhe gestohlen haben soll.