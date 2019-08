Landtagsabgeordnete von Linken und Grünen forderten eine Klarstellung von Seiten des sächsischen Ministerpräsidenten. Es sei "an der Zeit, dass sich Kretschmer für seinen damaligen Auftritt entschuldigt, statt nun so zu tun, als habe er damit nichts zu tun und nur andere seien schuld", erklärte der Fraktionschef der Linken im Landtag, Rico Gebhardt. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann, forderte Kretschmer auf, "seine verharmlosenden Äußerungen zu den Geschehnissen von vor einem Jahr in Chemnitz" zurückzunehmen. Es müsse zudem klargestellt werden, seit wann der Polizei bekannt gewesen sei, dass es in Chemnitz gezielt vorbereitete und durchgeführte Gewalttaten gegen Migranten gegeben habe.