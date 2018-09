Schlagerstars: Würden auch bei Konzerten gegen Rechts in Sachsen auftreten

Sängerin Stefanie Hertel bezieht in einem Interview klar Stellung gegen Rechtsextreme. Bildrechte: MDR/Saxonia Entertainment/Junghans

Immer mehr Künstler äußern Kritik an den teilweise gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz. Die Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel verurteilte die von Neonazis dominierten Demonstrationen in Chemnitz. "Jeder rechtsextreme Aufmarsch ist in meinen Augen einer zu viel", sagte sie der Berliner "tageszeitung" (taz). Und weiter: "Wir müssen aufhören vor allem, was fremd und anders ist, Angst zu haben", betonte die 39-Jährige. Die Sängerin stammt aus Oelsnitz im Vogtland. Hertel würde nach eigener Aussage ihrer Haltung auch auf der Bühne Ausdruck verleihen und mit ihrer Band bei einem "Konzert für Kommunikation, Respekt, Toleranz und Integration" mitmachen.

Auch wir Schlager- und Stimmungssänger sollten Flagge zeigen gegen Ausländerfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt. Mickie Krause Sänger und unterhalter

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Weitere Schlagermusiker haben sich gegen Rechts ausgesprochen. Der für Hits wie "Zehn nackte Friseusen" oder "Schatzi, schenk mir ein Foto" bekannt gewordene Sänger Mickie Krause aus bedauert es, dass "ein Toter von Rechtsradikalen und Neonazis instrumentalisiert und ausgenutzt wird".



Er selbst wäre gerne bei einem Konzert gegen Rechts dabei, sagte der 48-Jährige aus Wettringen in Nordrhein-Westfalen. Er hatte bei Twitter das Chemnitzer Konzert unter #wirsindmehr am vergangenen Montag mit mehr als 65.000 Besuchern geteilt.

Eine in unserer Nachkriegsgeschichte beispiellose ausländerfeindliche Hetze bricht sich Bahn. Peter Maffay Sänger

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein klares Nein zu Extremismus jeder Couleur verlangte Sänger Peter Maffay in einem Interview mit der Zeitung "Welt". "Wir müssen fassungslos mitansehen, wie lange totgeglaubte Parolen gebrüllt und unter Strafe stehende Gesten gezeigt werden." Früher hätten solche "kriminellen Wirrköpfe" allein auf weiter Flur gestanden. Heute vermische sich deren Nazi-Gesinnung mit den nachvollziehbaren Fragen, Zweifeln und Sorgen von Bürgern, die weder links- noch rechtsradikal seien. "Dass diese aber ebenso wie die Mitglieder einer in den Bundestag und die Landtage gewählten Partei, nämlich der AfD, sich nicht angeekelt abwenden, dass sie sich nicht distanzieren und dem rechten und linken Mob entschieden Paroli bieten, darin liegt das Problem", meinte Maffay. Vielleicht denke mancher gutmeinende Bürger, dass der Zweck hier die Mittel heilige. Das sei allerdings falsch.

Fremdenhass und Gewalt dürfen in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz haben. Bernhard Brink Schlagersänger und Moderator

Bildrechte: MDR/Daniela Jäntsch Auch der Moderator und Schlagersänger Bernhard Brink äußerte sich zu den Vorfällen in Chemnitz und Konzert-Aufrufen: "Ich persönlich würde mich freuen, wenn auch mal wir Schlagersänger von den Organisatoren von Konzerten wie #wirsindmehr gefragt würden", sagte der 66-Jährige.



Aktuell wurde Brink mit seinem Lied "Mit dem Herz durch die Wand" auf dem ersten Platz der "Deutschen Hit Parade" von MDR SACHSEN gewählt.

Erhebt euch. Erhebt gemeinsam mit mir die Stimme. Gegen Gewalt. Gegen Fremdenfeindlichkeit. Helene Fischer Schlagersängerin bei ihrem Konzert am 5. September 2018

Bildrechte: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa In der vergangenen Woche hatte bereits Helene Fischer an ihre Fans appelliert, bei einem Konzert in Berlin ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt zu setzen.



Zuvor hatte sich die 34-Jährige, die in der Vergangenheit keine politischen Statements öffentlich abgegeben hatte, in mehreren sozialen Netzwerken geäußert. Sie schrieb unter anderem: "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen."

Weitere Konzert-Abende in Chemnitz angekündigt

Am vergangenen Montag hatten vor allem Hip-Hop-Musiker und Punkbands mit einem Gratis-Konzert vor rund 65.000 Menschen in Chemnitz ein Zeichen gegen rechte Gewalt, Hass und Fremdenfeindlichkeit gesetzt.

Am Freitagabend fand in der sächsischen Stadt dazu ein Klassikkonzert der Chemnitzer Theater statt, das von rund 5.000 Menschen besucht wurde. Unterdessen wurde von der Initiative "Chemnitz ist weder grau noch braun" für kommenden Montag ein weiteres Konzert als Zeichen gegen rechte Gewalt in Chemnitz angekündigt. Erwartet werden den Organisatoren zufolge die Bands "Die Zöllner", "Apfeltraum", "Robert Gläser Trio" sowie die "Steinlandpiraten".

Quelle: MDR/kk/epd/dpa