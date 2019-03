Rechtfertigungen nach Traueraktion für Hooligan in Chemnitz

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat die Gedenkaktion für den verstorbenen Hooligan und Neonazi vor dem Punktspiel gegen die VSG Altglienicke verteidigt. In einer Stellungnahme erklärte der Verein, er habe in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden einer entsprechenden Bitte der Hinterbliebenen von Thomas Haller entsprochen. Dies sei ein Gebot der Mitmenschlichkeit gewesen.

Am Sonnabend hatten CFC-Fans in der Südkurve des Stadions ein Transparent mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden, Tommy" angebracht. Vor dem Spiel gab es zudem eine Schweigeminute, es wurde ein schwarzes Banner mit einem weißen Kreuz entrollt sowie rote und weiße Pyrotechnik gezündet. Der Chemnitzer FC betonte in seiner Stellungnahme, es habe sich um "keine offizielle Trauerbekundung" gehandelt. Allerdings fand die Aktion im Rahmen des CFC-Stadionprogramms statt, ein Porträt des Verstorbenen wurde auf der Videowand des Stadions eingeblendet und der Stadionsprecher bekundete sein Beileid. Dem Verein zufolge war dies keine Würdigung des Lebensinhalts des Verstorbenen. Wie und aus welchen Beweggründen genau der Verein diese nicht offizielle Aktion offiziell zuließ, blieb zunächst unklar. Die Bitte von MDR SACHSEN um ein Gespräch lehnte die CFC-Presseabteilung ab.