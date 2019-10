Die Polizei hat am Wochenende in der Chemnitzer Region mehrere rechte Delikte aufgenommen. So ging in der Nacht zu Sonntag eine Anzeige ein, dass im Stadtpark in Thum mehrere Personen rechte Musik hören und verfassungsfeindliche Parolen mitsingen. Die Polizei stellte fünf junge Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren fest, von denen zwei beim Erteilen eines Platzverweises die Beamten beleidigten und Widerstand leisteten. Sie wurden in Gewahrsam genommen.