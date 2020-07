Das Chemnitzer Warenhaus "Galeria Kaufhof" wird nicht geschlossen. Das hat Miguel Müllenbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Konzerns, am Freitag in einem Mitarbeiterbrief mitgeteilt. Auch für die Karstadt-Warenhäuser in Dortmund, Nürnberg, Goslar und Potsdam sowie die Kaufhof-Filiale in Leverkusen gebe es jetzt wieder eine Zukunftsperspektive. In schwierigen Verhandlungen sei es gelungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass die Filialen fortgeführt werden könnten, betonte der Manager, der selbst das Verhandlungsteam führte. Nach Angaben des Konzerns behalten dadurch etwa 750 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. In der Chemnitzer Kaufhof-Filiale seien 120 Arbeitsplätze betroffen.