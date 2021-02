Das Urteil gegen eine 67-Jährige wegen eines Mordes vor fast 18 Jahren in Chemnitz wird vorerst nicht rechtskräftig. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Chemnitz mittelte, hat die Verteidigung Revision eingelegt. Die erste Strafkammer hatte die Seniorin vorige Woche zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richterin am Landgericht Chemnitz sah es als erwiesen an, dass die Frau ihrem Ehemann Schlafmittel ins Essen gemischt und ihm dann Cognac und Desinfektionsmittel eingeflößt hat. Der damals 49 Jahre alte Mann verstarb daraufhin an einer Alkohol- und Medikamentenvergiftung.