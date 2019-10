Der Prozess gegen die rechtsextremistische Gruppe "Revolution Chemnitz" ist am Montag in Dresden schon nach kurzer Zeit unterbrochen worden. Einer der Beschuldigten war nach Angaben des Vorsitzenden Richters Hans Schlüter-Staats nicht verhandlungsfähig. Der 28-Jährige hatte als erster der acht Angeklagten in dem Verfahren am Oberlandesgericht Dresden aussagen wollen. Allerdings brachte er dann kein Wort mehr heraus und zitterte am ganzen Körper. Am 8. November soll er erneut befragt werden.