Die Urteile im Prozess gegen Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" müssen vom Bundesgerichtshof überprüft werden. Alle acht Angeklagten haben Revision eingelegt. Das teilte das Oberlandesgericht Dresden mit, wo der Prozess stattfand. Bis zu einer Entscheidung wird es dauern. So hat der Staatsschutzsenat für die schriftliche Urteilsbegründung mehrere Monate Zeit.



Die 22 bis 32 Jahre alten Männer waren im März zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren und drei Monaten bis zu fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen bei allen Beschuldigten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung als erwiesen an