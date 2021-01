Im Berufungsprozess gegen mehrere Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" ist ein weiterer Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Chemnitz sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige im September 2018 Landfriedensbruch begangen hat, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu elf Monaten Freiheitsentzug ohne Bewährung. In das Strafmaß sei eine bisher noch nicht beglichene Geldstrafe mit eingeflossen. Das Amtsgericht hatte zuvor den Angeklagten zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.