Die so genannte "Tanzende Siedlung" an der Chemnitzer Kaßbergauffahrt ist fast fertiggestellt. Am Donnerstag wird Richtfest auf dem aus vier Häusern bestehende Wohnareal gefeiert. Das Bauprojekt der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft hat bereits in der Planungsphase für bundesweites Interesse gesorgt. Die Gebäude sind in sich verdreht und gelten nicht nur in Chemnitz als architektonische Vorzeigeobjekte.