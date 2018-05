Achtung giftig! Chemnitz "fahndet" nach Riesenbärenklau

Neophyten sind Pflanzen, die in unsere Breiten eingewandert sind oder eingeführt wurden. Eine davon ist der Riesenbärenklau. Schon kleinste Berührungen können Verbrennungen verursachen. Außerdem verdrängen die Pflanzen die einheimische Vegetation.



Deshalb sind die Chemnitzer aufgerufen, Vorkommen von Riesenbärenklau beim Bürgertelefon des Ordnungsamtes der Stadt zu melden. Der jeweilige Grundstückseigentümer erhält dann die Aufforderung, die Pflanzen in einer angemessenen Frist fachgerecht zu beseitigen. Warum die Ausbreitung der Pflanze verhindert werden soll und warum sie so gefahrlich ist? Wir haben beim Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie nachgefragt.