Die Wanderausstellung "Die Rosenburg - Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit" war 2018 am Rande des Juristentages in Leipzig zu sehen.

Am Donnerstag wurde an der TU Chemnitz die Wanderausstellung "Die Rosenburg - Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit" eröffnet. Die Ausstellung, die seit 2017 bereits in mehreren Städten im In- und Ausland gezeigt wurde, setzt sich mit der Geschichte des Bundesjustizministeriums kritisch auseinander. Zur Ausstellungseröffnung kamen auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und der Rektor der Technischen Universität Chemnitz, Gerd Strohmeier.