Die Chemnitzer Jungunternehmerin Liv Pestel hat den Z-Stuhl wiederentdeckt und stellt ihn in ihrem Familienunternehmen exklusiv her. Der Stuhl, dessen Design ihm den Spitznamen "hockender Mann" einbrachte, war in den 1970er-Jahren in Ost- und Westdeutschland beliebt. Pestel passte den Stuhl auf die Maße heutiger Menschen an, hält sich ansonsten aber an das Originaldesign. Bestellungen kommen aus der ganzen Welt, von Frankreich bis Australien.