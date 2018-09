Die Ereignisse von Chemnitz Hintergrund der Veranstaltungen am Sonntag sind die Ausschreitungen nach dem Tod eines 35-Jährigen am vergangenen Wochenende. Er war am Rande des Chemnitzer Stadtfestes niedergestochen worden. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Nach Bekanntwerden des Falls hatten noch am vergangenen Sonntag rechte Fußballfangruppe zu spontanen Protesten in der Stadt aufgerufen. Dabei war es teilweise zu Ausschreitungen gekommen.



Bei Demonstrationen am Montagabend gab es vereinzelt Stein- und Flaschenwürfe. Zudem flogen Feuerwerkskörper - sowohl aus einer Veranstaltung der rechten Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" heraus als auch aus den Reihen der Gegendemonstranten. 20 Menschen, darunter zwei Polizisten waren verletzt worden. Außerdem wird gegen mehrere Personen ermittelt, die den Hitlergruß gezeigt hatten.



Am Sonnabend waren nach Polizeiangaben mehr als 11.000 Menschen in Chemnitz auf der Straße. Bis Sonntagmittag lagen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz.