Ministerpräsident Michael Kretschmer zog ein positives Fazit des Abends in Chemnitz. Im vergangenen Jahr hätte man sich versprochen, mehr für die innere Sicherheit zu tun und das auch gemeinsam mit der Stadt umgesetzt. Bereits zum zweiten Mal machte er mit seinem "Sachsengespräch" am Mittwoch Station in Chemnitz. Mit ihm kam sein Kabinett. Und so hatten die Bürger Gelegenheit, an einzelnen Tischen ihre Themen zu platzieren.

Vogel versuchte alles, um die Diskussion sachlich und zielorientiert zu halten und hoffte, dass der Mann irgendwann Flüchtlinge treffen werde, mit denen er gute Erfahrungen mache. Eine junge Frau fragte nach Rassismusproblemen an Schulen und wie damit umgegangen wird. "Wir brauchen in Sachsen vor allem Akzeptanz", sagte Vogel. "In den Schulen kommt das an, was in der Gesellschaft los ist."