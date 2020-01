Warten auf den Auftritt: Die jungen Pegauer Tänzerinnen der Altersklasse 6 bis 10 waren im vergangenen Jahr sächsische Meister. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Keine Spur von albernem Faschingsfrohsinn, sondern Anspannung und Freude vor dem Auftritt - fast 550 karnevalistische Tänzerinnen und Tänzer haben am Wochenende in Chemnitz um sächsische Meistertitel getanzt. In den Disziplinen Tanzpaare, Tanzgarden, Tanzmariechen und Schautanz sind die Besten aus 22 gemeldeten sächsischen Karnevalsvereinen ermittelt worden. Die Tänzerinnen und Tänzer reisten unter anderem aus Strehla, Markranstädt, Coswig, Adorf, Mittweida und Bischofswerda an. Ellinor Petrifke vom Karneval-Klub Pegau, die das Turnier in Chemnitz leitet, weiß, wieviel Arbeit hinter den Darbietungen steckt.

Ellinor Petrifke vom Pegauer Karneval-Verein Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich "Der karnevalistische Tanzsport ist sehr anstrengend. Das ganze Jahr wird bei uns in Pegau drei bis vier mal in der Woche bis zu zwei Stunden geprobt." Dazu gehörten neben dem Tanz auch Kraftsport, Akrobatik, Dehnung und Konditionstraining. "Wir haben ein Trainingszentrum in Pegau, das sieben Tage in der Woche belegt ist. Dazu kommen Kostüme und Maske und natürlich viele Betreuer, die uns dabei unterstützen."

Die Jüngsten haben einen Meistertitel zu verteidigen

Turnierleiterin Petrifke muss den Überblick über den gesamten Wettkampftag behalten. Aber wenn die Pegauer Mädchen auf die Bühne kommen, fiebert sie besonders mit.Beim Schautanz müssen sich die amtierenden sächsischen Meister der Konkurrenz stellen. Kurz vor dem Aufritt ist kaum eine Spur von Anspannung der sechs- bis zehnjährigen Mädchen zu spüren. Nach letzten Korrekturen an der Maske geht es mit dem Titel "Volle Sternkraft voraus" auf die Bühne. Bis auf den letzten Strich muss alles stimmen. Gleich geht es zum Auftritt. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Ellinor Petrifke erklärt, was den karnevalistischen Schautanz ausmacht. "Es gibt ein Thema, das 'vertanzt' wird. Dazu werden dann die aufwendigen Kostüme, die Maske und Requisiten entwickelt." Und natürlich komme es darauf an, eine gute Ausstrahlung zu haben und den Spaß am Tanzen auch zu zeigen.



Heute hat es für die kleinen Pegauer Tänzerinnen "nur" für Platz 2 gereicht. Am Ende siegte diesmal der "Elferrat Dresden Gebau". Auf den dritten Platz kam der Tanzsportverein Demitz. Aber wie heißt es so schön unter Prinzessinnen: "Aufstehen. Krone richten. Weitermachen." Die sächsischen Vizemeister 2020 vom Karneval-Klub Pegau. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

In Pegau ist man närrisch auf den Karneval

Die Frage, warum ausgerechnet Pegau so eine Karnevalshochburg geworden ist, beantwortet Ellinor Petrifke mit einem breiten Lachen: "Da sind einfach die richtigen Leute am richtigen Ort zusammengekommen."

Der Pegauer Karneval-Klub wurde 1964 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 56. Bestehen. Der Verein der 6.000 Einwohner zählenden Stadt hat mehr als 200 Mitglieder. Zum Programm des Vereins zählen rund zwölf Veranstaltungen in Vor- und Hauptsaison sowie diverse Beteiligungen bei Vereins- und Feuerwehrfesten der Region. Auch ein jährlich organisierter Tanztag und ein Tanzworkshop gehören dazu. Die "3 Tollen Tage" bestreiten die Karnevalisten mit Weiberfastnacht, Jugendfasching und großem Karnevalsumzug mit anschließender Umzugsparty in der Schlosshalle Pegau.

Quelle: MDR/tfr