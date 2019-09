Gut eine Woche nach der vorübergehenden Stilllegung sind zwei Wagen der Drahtseilbahn Augustusburg von den Schienen gehoben worden. Spezialisten verluden sie mit einem Kran auf Tieflader, die sie zu einer Spezialfirma nach in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern transportieren. Dort bekommen die Waggons eine neue Heizung, neue Fenster und Sitze sowie einen frischen Anstrich. Laut Betreiber Verkehrsverbund Mittelsachsen werden in die Wartung mehr als zwei Millionen Euro investiert.