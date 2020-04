Die historische Mühlentechnik ist in den vergangenen zwei Jahren restauriert worden.

Bildrechte: Wolfgang Schmidt

Die historische Mühlentechnik der Chemnitzer Schmidt-Rottluff-Mühle ist erstrahlt in altem Glanz. Die historische Technik ist in den vergangenen zwei Jahren in ihren Urzustand zurückversetzen worden. Möglich gemacht haben das der Förderverein "Karl Schmidt-Rottluff e.V." sowie die Mühlenbaufirma Gottfried Schumann aus Mulda. Die Fachleute haben Walzenstühle, Mahlsteine, Transmissionen und Antriebe sowie eine Kraftfutterquetsche aufgearbeitet. Die Instandsetzung hat etwa 130.000 Euro gekostet.