Am Samstag wird in Burgstädt der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet.

Am Samstag wird in Burgstädt der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet.

Am Samstag wird in Burgstädt der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet. Bildrechte: André März

Am Samstag wird in Burgstädt bei Chemnitz trotz spätsommerlicher Temperaturen, oder grade deshalb, der erste Adventsmarkt Deutschlands stattfinden. Initiator Jürgen Hoffmann will mit dem nicht ganz ernst gemeinten Weihnachtsmarkt im Hof der Schwanen-Apotheke den Konsumrausch aufs Korn nehmen. Es ist die zweite Auflage nach dem Erfolg im vergangenen Jahr.