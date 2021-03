Sturmtief "Luis" hat am Sonnabend in Sachsen für heftigen Wind, Regen und umgestürzte Bäume gesorgt. Auf dem Fichtelberg wütete der Sturm mit Böen von mehr als 100 Stundenkilometern und einem Schneesturm.

Im Erzgebirgsvorland musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Gegen 13 Uhr wurden die Wehren aus Stollberg, Beutha und Oberdorf zum Stollberger Ortsteil Raum gerufen. Dort hatte sich ein entwurzelter Baum in einer Freileitung verfangen und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Mit Drehleiter und Kettensägen beseitigten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Baum und reinigten die Straße. Dafür musste die Lößnitzer Straße am Ortsausgang Raum gesperrt werden.

An der Königsbrücker Straße in Dresden kippte am Sonnabendnachmittag ein Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn. In Höhe des Abzweigs nach Hellerau blockierte der Baum den Betrieb auf der Linie 7 nach Weixdorf. Die Dresdner Verkehrsbetriebe richteten einen Schienenersatzverkehr ein. Mit Unterstützung der Fahrleitungsmonteure der DVB beseitigte die Feuerwehr den Baum. Gegen 17:30 Uhr war die Strecke wieder frei.