Schlägerei in Chemnitz - Sicherheitskräfte aus dem Stadion beteiligt

An der Schlägerei nach dem Heimspiel des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC sind nach Erkenntnissen der Polizei auch Sicherheitskräfte aus dem Stadion beteiligt gewesen. Eine Gruppe sei als Ordner eingesetzt gewesen, sagte ein Sprecher am Montag. Dabei habe es sich um mindestens sechs Syrer sowie einen Libyer gehandelt. Die andere an der Auseinandersetzung beteiligte Gruppe habe nach bisherigen Erkenntnissen aus Deutschen bestanden. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch Männer mit anderer Nationalität dabei waren.

Am Sonnabend war es im Anschluss an das Spiel Chemnitz gegen Optik Rathenow (3:0) vor einem Lokal in Stadionnähe zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei waren ein 21-Jähriger und ein 49-Jähriger verletzt worden. Wie viele Personen insgesamt in die Prügelei verwickelt waren, werde derzeit noch ermittelt. Unklar sei auch weiterhin der Anlass für die Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch.