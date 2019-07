Mit dieser kann er jetzt ganz einfach ein Foto des Schlaglochs aufnehmen, die GPS-Daten ermitteln, Notizen hinzufügen und das ganze über die App per E-Mail an das Chemnitzer Tiefbauamt schicken. "Die Stadtverwaltung lässt bisher Löcher per E-Mail oder Telefon melden. Aber wenn das angeblich gut klappt, warum gibt es dann so viele Löcher?", fragt sich Neubert. Für ihn ist die App eine gute Möglichkeit, den bürokratischen Aufwand zu verringern. Er spricht sich dafür aus, allen Ortsvorstehern die App auf das Diensthandy zu installieren.