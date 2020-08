Im Chemnitzer Zeißigwald sucht die Feuerwehr zur Stunde nach einer Schlange. Das Tier erschreckt dort seit Tagen Kinder und Spaziergänger und konnte bisher nicht eingefangen werden. Heute wurde sie von Erzieherinnen des Horts "LuRi" an einem Spielplatz entdeckt.

Laut Schlangenexperte Mario Assmann von der Reptilienauffangstation in Meißen handelt es sich wohl um eine Dreiecksnatter, auch Milchschlange genannt. Das etwa ein Meter lange Tier ist demnach ungiftig und könne problemlos die nächste Zeit in der freien Natur überleben. Im Winter würde sie sich in ein Loch verkriechen.