Die Mitarbeiter des von einer Schließung bedrohten Majorel-Callcenters in Chemnitz hoffen auf Hilfe aus der Politik. Von einem Aus wären rund 400 Beschäftigte zum Jahresende betroffen, darunter auch zahlreiche Menschen mit Behinderung. "Für Chemnitz wäre das ein ganz schöner Schlag. So einen Abbau in der Größenordnung haben wir, glaub' ich, viele, viele Jahre nicht gehabt", sagte der Chemnitzer SPD-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller.