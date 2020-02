"Wir wollten nicht das machen, was wir in den zurückliegenden 25 Jahren schon mehrfach gemacht haben", erzählt Uwe Fiedler, der Leiter des Schlossbergmuseums in Chemnitz. Zehn Ausstellungen gab es bereits, die die Zerstörung von Chemnitz durch die Luftangriffe der Alliierten im Jahr 1945 thematisierten. Nun sollen der Wiederaufbau und der Chemnitzer Tüftlergeist in den Mittelpunkt gerückt werden.