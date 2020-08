Chemnitz muss noch mindestens acht Jahre auf eine schnelle Anbindung an den Fernverkehr warten. Wie die sächsische Staatskanzlei dem MDR mitteilte, wird in Kürze mit dem Bund über die Finanzierung für den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig verhandelt. Ziel sei es, die Maßnahmen bis 2028 abzuschließen.

Die IHK Chemnitz nennt diesen Zeitplan ambitioniert. Der Referatsleiter für Wirtschaftsförderung, Dietmar Richter, sagte, es gehe ja nicht nur um die Elektrifizierung. Teilweise müssten für einen zweigleisigen Ausbau Flächen gekauft werden. Seit Jahrzehnten kämpft Chemnitz um eine schnelle Anbindung an den Fernverkehr, um Unternehmen in die Region zu holen. Nun wurden Ausbau und Elektrifizierung der Strecke Chemnitz-Leipzig in das Strukturfördergesetz für die Kohleregionen aufgenommen.