Acht Monate auf Bewährung für Hitlergruß in Chemnitz

Knapp zwei Wochen nach einer Demonstration in Chemnitz ist am Donnerstag das erste beschleunigte Verfahren gegen einen Teilnehmer verhandelt worden. Der 33 Jahre alte Mann aus Chemnitz wurde für das Zeigen des Hitlergrußes zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Er hatte den Hitlergruß nach der gemeinsamen Kundgebung von AfD, Pegida und Pro Chemnitz gezeigt. Zudem hatte der Chemnitzer nach Überzeugung des Gerichts einen Polizisten angegriffen.



Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Zudem muss der Mann eine Geldstrafe von 2000 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft will eine Berufung prüfen. Sie hatte eine Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung gefordert.

Richter: "Ich glaube Ihnen kein Wort

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Er erklärte vor Gericht, sich lediglich von Kumpels verabschiedet und den Arm zum Gruß erhoben zu haben. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch. "Ich glaube Ihnen kein Wort", sagte der Amtsrichter in seiner Urteilsbegründung zum Angeklagten. Er glaube den vier Polizeibeamten aus Mecklenburg-Vorpommern, die als Zeugen die Vorfälle im Gerichtssaal geschildert hatten. Nach Überzeugung des Gerichts hat der einschlägig vorbestrafte Mann im Anschluss an die Demonstration den "Hitlergruß" gezeigt. Bei der Personalienfeststellung habe der von den Behörden als Gewalttäter Sport eingestufte Mann mit dem Ellenbogen in Richtung eines Polizeibeamten geschlagen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüßte das Urteil. "Der Rechtsstaat urteilt und bestraft - wie der aktuelle Fall zeigt, konsequent und zügig", schrieb der Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter.

Zweiter Prozess am Freitag

An diesem Freitag steht ein 34-jährigen Chemnitzer wegen gleicher Delikte bei einer Demonstration am 27. August vor Gericht. Anhängig sind auch noch mindestens zwei weitere ähnlich gelagerte Fälle. Für die Prozesse gegen einen 27-jährigen Thüringer und einen 32 Jahre alten Chemnitzer gibt es noch keine Termine.