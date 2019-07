Die 15-jährige Leonie Herbrich will unbedingt Polizistin werden. Sie möchte später bei der Polizei studieren und in den Kriminalbereich gehen. "Ich nehme den Job nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, dass er einen hohen Anspruch hat", sagt sie. Ihr gefalle vor allem die Abwechslung und die Teamarbeit an dem Beruf. "Die Polizei ist für mich die erste Wahl." Über eine Alternative möchte sie aktuell nicht nachdenken. Zur Mindestgröße fehlen der 1,58-Meter-großen Schülerin zur Zeit zwei Zentimeter. "Ich hoffe sehr, dass ich vor meiner Bewerbung noch etwas wachse."

Knapp 50 Schüler von der 8. bis zur 11. Klasse nutzten ihren Ferientag, um sich einen Eindruck von der Arbeit als Polizist zu verschaffen. Beim Schnuppertag an der Polizeifachschule in Chemnitz konnten sie am Dienstag zum Beispiel eine Vorführung der Hundestaffel erleben oder den Sporttest des Auswahlverfahrens ausprobieren. Außerdem wurden der Interaktive Streifenwagen und die kriminaltechnischen Arbeit vorgestellt. Zusätzlich gab es Einblicke in das polizeiliche Lagetraining.