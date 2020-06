In Chemnitz sind zwei elf Jahre alte Schüler auf dem Nachhauseweg angefahren worden. Ein Junge wurde Mittwoch im Ortsteil Hilbersdorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt, nachdem er unvermittelt hinter einem Bus auf die Straße lief. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Eine Schülerin war ebenfalls am Mittwoch auf dem Sonnenberg aus einem Bus ausgestiegen, als sie von einem Radfahrer erfasst wurde. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Radler war nach Polizeiangaben auf dem Gehweg unterwegs.