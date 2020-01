Ein offenbar betrunkener Mann hat am Silvestertag in Hohenstein-Ernstthal für Angst und Schrecken gesorgt. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war er am späten Vormittag durch die Straßen der Stadt getorkelt, hatte mit einer Pistole herumgefuchtelt und wild um sich geschossen. Den Beamten gelang es jedoch nicht, den Schützen zu fassen.