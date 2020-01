Ein Fahrkartenkontrolleur ist an der Chemnitzer Zentralhaltestelle am Donnerstagvormittag angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatten ein 24-jähriger den Kontrolleur wiedererkannt und wollte sich offenbar dafür rächen, dass er bei einer früheren Kontrolle beim Schwarzfahren erwischt wurde. Der 32 Jahre alte Kontrolleur wehrte sich mit Reizgas. Deswegen musste der 24-jährige Angreifer medizinisch behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.