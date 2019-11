Der Schildrabe, auf Lateinisch Corvus albus, gehört zwar zu den häufigsten Vertretern der afrikanischen Rabenvögel. Der Chemnitzer Tierpark ist aber aktuell einer von nur neun Zoos in Deutschland, die diese Tierart zeigen. Ein weibliches Tier soll noch folgen, so dass in Zukunft auch die Zucht möglich ist.