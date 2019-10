Einige Filme hat der Filmclub bereits produziert, zum Beispiel über den jüdischen Friedhof in Chemnitz, über die St. Markuskirche im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg und über die Wismut. "Wir suchen uns Themen, die die jüngere Generation gar nicht kennt und die es uns wert sind, auch der Nachwelt zu erhalten und vor allen Dingen der jungen Generation zu vermitteln", so Hamperl.

Am Donnerstag feiert ihr nun neuestes Werk im Chemnitz Open Space, direkt hinter dem Karl-Marx-Monument, Premiere. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, denn der Film "Das Karl-Marx-Monument: Mit Blick auf das Stadtzentrum von Chemnitz" spielt direkt an dieser Stelle. "Dort geht es uns darum, auch über die Entstehungsgeschichte des Monuments zu berichten. Wir wollten die Einordnung in die damalige Zeit, Umbenennung Karl-Marx-Stadt, wieder Rückbenennung, diese ganzen gesellschaftlichen Konflikte und die ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge mit dem Monument und mit diesem Namen Karl Marx in den Fokus rücken", erzählt Hamperl.