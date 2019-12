Zehn Tipps für Ihre Sicherheit 1. Lassen Sie sich in die richtige Nutzung eines Rollators einweisen und üben Sie.

2. Bei Unsicherheit: Bitten Sie jemanden um Hilfe.

3. Seien Sie vorsichtig unterwegs.

4. Beladen Sie den Rollator nur leicht, damit er gut steuerbar ist.

5. Halten Sie sich nie am Rollator fest, um sich hochzuziehen. Sie können dabei stürzen.

6. Achten Sie an Kreuzungen und Einmündungen auf abbiegende Fahrzeuge.

7. Überqueren Sie die Fahrbahn an gut zu überschauenden Stellen und nutzen Sie Ampeln, Zebrastreifen und Querungshilfen.

8. Machen Sie sich sichtbar.

9. Lassen Sie Ihren Rollator regelmäßig vom Fachhandel warten.

10. Achten Sie auf einwandfrei funktionierende Bremsen am Rollator. Quelle: Deutsche Verkehrswacht