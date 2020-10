"Ein Beispiel ist, dass ja dieser Telefonbetrug immer weiter zunimmt", sagt Theeg. "Da rufen Leute an und geben sich als Polizei oder Sparkassen Mitarbeiter aus und sagen, dass die Rentner eben Geld irgendwohin überweisen sollen", erzählt er. "Ein Start-Up hat eine Art virtuellen Polizisten eingerichtet, den man vor den Telefonapparat schaltet und der filtert alles raus, was keine vertauenswürdigen Nummern sind."

Ziel ist es, Firmengründer anzulocken, die in der Stadt und dem Umland ihre Konzepte ausprobieren, weiterentwickeln und mit Investoren in Kontakt kommen wollen. Dazu sei in der Stadt eine Start-up-Schule geplant, die im kommenden Jahr ihre Arbeit aufnehmen soll. Dabei gehe es etwa um Innovationen in Pflege, Wohnen und Gesundheit.

"Das würde bedeuten, dass wir zweimal im Jahr bis zu sechs Start-ups einladen und ihnen ein halbjähriges Programm anbieten", erklärt Theeg. Einbezogen werden sollen nicht nur Einrichtungen und Senioren in der Stadt, sondern auch in der ländlichen Umgebung. "Denn dort sind die Rahmenbedingungen für ältere Menschen, beispielsweise was die Erreichbarkeit von Ärzten betrifft, oftmals noch viel schwieriger als in Großstädten", so Theeg.