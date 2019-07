Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Einbrecher wegen Verdachts auf ein Sexualdelikt. Wie die Polizeidirektion mitteilte, erreichte die Beamten am frühen Sonntagmorgen der Notruf einer Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Unbekannter durch ein angekipptes Fenster in ihre Wohnung im Stadtteil Sonnenberg eingedrungen. Dort soll er dann versucht haben, sie zu missbrauchen.



Der Frau gelang es aber, den Notruf zu wählen. Die Polizei nahm den 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung vorläufig fest. Aus Gründen des Opferschutzes wurden keine weiteren Angaben zu der Frau und ihrem Wohnort gemacht.