Die Mitteldeutsche Regiobahn bietet am Sonnabend vor dem 2. Advent einen Sonderzug von Chemnitz nach Berlin an.

Die Mitteldeutsche Regiobahn bietet am Sonnabend vor dem 2. Advent einen Sonderzug von Chemnitz nach Berlin an.

Die Mitteldeutsche Regiobahn bietet am Sonnabend vor dem 2. Advent einen Sonderzug von Chemnitz nach Berlin an. Bildrechte: MDR/L. Müller

"Eine Bahnverbindung nach Berlin ist ja schön und gut", sagt eine Händlerin. "Aber dass die Leute jetzt gezielt zum Einkaufen dahin fahren sollen, finde ich persönlich jetzt nicht so vorteilhaft." Der MRB war es nach eigener Aussage nicht bewusst, dass ihr Sonderzug die Händler in Chemnitz stört. "Wir sehen nicht, dass wir mit einem einmaligen Sonderzug nach Berlin den Chemnitzer Einzelhandel nachhaltig schädigen können", so die MRB.

Das sieht auch Jörg Knöfel, Centermanager der Galerie Roter Turm, so. "Es wäre vielleicht wirklich sinnvoller gewesen, wenn die Kollegen der Mitteldeutschen Regionbahn die Berliner eingeladen hätten, nach Chemnitz zu fahren", sagt er. Knöfel schlägt der MRB vor, doch noch in diesem Jahr einen Gegenzug zu ermöglichen. "Wenn die Kollegen das dieses Jahr noch hinbekommen, vielleicht am dritten oder vierten Advent, spendiert die Galerie Roter Turm für jeden Besucher gern einen Glühwein und ein Stück Stollen dazu", so Knöfel.